"Займитесь дочерью, очень стыдно": хвастающуюся любовниками Волочкову крепко приложили

В своем микроблоге звездная блондинка сообщила, что согласилась проти проверку на детекторе лжи, поскольку ей нечего скрывать. Также Анастасия Волочкова пожаловалась, что над ней в очередной раз устроили разгромное судилище, обвинив в том, в чем она не виновата.
"Набросившись, как свора лающих
собак, простите. Меня пытались распять за подаренные мне моими
поклонниками дорогие подарки
Я была в недоумении, почему многие женщины, не способные разобраться со своими мужчинами, ищут их в моей постели!", – похвасталась любовниками танцовщица.
Также она обратилась к обвиняющим ее женщинам. Балерина посоветовала им искать проблему в себе, если избранники к ним равнодушны и не дарят дорогих презентов.
Многие поклонники поддержали Анастасию Волочкову. Однако нашлось немало и тех, кто раскритиковал знаменитость. "Так, похоже, в вашей то постели и искать некого. Пока только все мимо пробегают", "Настя, просто скромнее надо быть, а не хвалиться подарками на каждом шагу. Этим вы пытаетесь унизить других женщин, вот и ответная реакция!", "А не надо мужиков менять! Во всех программах только скандал! И все виноваты! Займитесь дочерью, очень стыдно", – приложили балерину россияне.