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Шоу-бизнес
Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко умерла в больнице

Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко умерла в больнице

Воскресное утро омрачило печальное известие: ушла из жизни одна из "титанов" отечественного кинематографа.
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Легендарная российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в Москве. На момент смерти ей было 88 лет.

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Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Кириенко ушла из жизни в ночь с пятницы на субботу, 12 февраля. Последние дни своей жизни звезда отечественного кинематографа провела в больнице: двумя днями ранее у нее был выявлен омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19, после чего актриса была госпитализирована. Тем не менее, официальная причина смерти знаменитости пока не называется.

Накануне СМИ писали, что у Зинаиды Кириенко произошел геморрагический инсульт, в результате чего ее тело частично парализовало. Врачи оценивали состояние артистки как крайне тяжелое: ситуация осложнялась тем, что ранее она боролась с раком поджелудочной железы.

Напомним, что Зинаида Кириенко играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а также в Театре-студии киноактера. Актриса сыграла ключевые роли в таких культовых кинокартинах, как "Тихий дон", "Судьба человека" и "Казаки".

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Зинаида Кириенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2022, 11:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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