Раскрыты подробности состояния госпитализированной Кириенко: В реанимации

Накануне стало известно об экстренной госпитализации народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Сегодня на связь вышел старший сын 88-летней актрисы – Тимур Тарасевский. Мужчина раскрыл журналистам подробности состояния матери, сообщив, что женщина чувствует себя "неважно" и в данный момент находится в реанимации. У Зинаиды Кириенко подтвержденный ковид, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По словам сына, точный диагноз актрисе медики пока не ставят. Посетить тяжелобольную мать Тимур не может, так как к ней не пускают, поэтому все родные находятся в тягостном ожидании новостей – об этом сообщил Пятый канал.

Родственники знали, что у Зинаиды Михайловны был ковид – этой болезнью переболела почти вся семья. Родным казалось, что у пожилой актрисы болезнь уже проходит, однако потом ей стало хуже. Когда женщина потеряла сознание, близкие вызвали скорую.

В больнице стало известно, что звезда "Тихого Дона" перенесла геморрагический инсульт, после чего знаменитую пациентку даже частично парализовало. Также у актрисы обнаружен рак поджелудочной железы. Судя по всему, коронавирусная инфекция серьезно осложнила ситуацию со здоровьем звезды.

Примечательно, что еще совсем недавно Зинаида Михайловна чувствовала себя отлично. В начале января актриса вместе с родными весело гуляла на дне рождения своей правнучки. А несколько месяцев назад бодрая Зинаида Кириенко рассказывала корреспонденту "Дни.ру" о том, что по результатам исследования, она на 20 лет моложе своих паспортных данных. Оказалось, никто не застрахован от болезни.