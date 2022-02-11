Частично парализовало: Сраженная раком Кириенко экстренно госпитализирована

88-летняя Зинаида Кириенко и так борется со страшной болезнью – онкологией, однако артистку и ее близких настигла новая беда: состояние больной звезды театра и кино резко ухудшилось. Врачи приняли решение экстренно госпитализировать Зинаиду Михайловну.
Как передает близкий к ситуации источник, Зинаида Михайловна почувствовала себя плохо, после чего попала в больницу с геморрагическим инсультом. И это еще не все проблемы. Как оказалось, тело знаменитой актрисы частично парализовало. Ко всему прочему Кириенко сделали тест на наличие в организме коронавирусной инфекции – он оказался положительным.
Весь этот "букет" из несчастий, пояснил источник, привел к тому, что состояние Кириенко на данный момент оценивается как крайне тяжелое. Сейчас она находится в реанимации, а врачи борются за ее жизнь.
Примечательно, что совсем недавно актриса признавалась, что чувствует себя гораздо моложе своих лет. Она рассказывала, что решилась на интересный эксперимент: прошла полное обследование своего организма, которое показало, что Зинаида Михайловна на 20 лет моложе своих паспортных данных. Конечно, звезда театра и кино восприняла эту информацию с юмором.