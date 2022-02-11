Альфонс! От бывшего Волочковой требуют вернуть деньги за Мальдивы

Наталья Штурм оправдала действия Анастасии Волочковой и встала на ее сторону.

Несколько недель назад балерина Анастасия Волочкова объявила о горьком расставании с очередным своим возлюбленным. Сергей Кузнецов – банщик из Подмосковья, который успел слетать с балериной в отпуск на Мальдивы.

После расставания Волочкова лила слезы в своем микроблоге и обвиняла Сергея в том, что он пиарился на ее имени. У возлюбленного балерины были свои претензии, однако конкретно он ни в чем Волочкову не обвинил. Сказал лишь, что такое не прощают и за это якобы надо извиняться.

Певица Наталья Шурм назвала бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой альфонсом. Она считает, что мужчина должен вернуть балерине деньги за отпуск.

"А Сергей не хочет отдать ей деньги за поездку на Мальдивы, если уж такой принципиальный? Отдохнул за чужой счет, пропиарился, а теперь, когда ловить больше нечего, включил гордого. Мне плевать, что там куролесит Волочкова — это ее личный драйв. Но я ненавижу альфонсов, косящих под порядочных", – написала Штурм в "Инстаграм".

Сейчас Анастасия Волочкова уже не одинока. Она недолго горевала, после чего сблизилась со своим бывшим возлюбленным Олегом, с которым рассталась весной прошлого года. Балерина дала ему второй шанс.