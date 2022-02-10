"Смешная старушка": Волочкову в балетной пачке закидали помидорами

В свои 46 лет балерина Анастасия Волочкова гнется так, как не снилось многим 20-летним. Она продолжает танцевальную карьеру, и хотя в СМИ то и дело всплывают скандалы с ее участием, главной отдушиной бывшей примы Большого театра остается балет.
В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова показала кадр с субботнего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". На снимке она предстала в грациозной позе с высоко вскинутыми руками. Ее утонченную фигуру красиво подчеркивала балетная пачка, украшенная белоснежными перьями.
Многие восхитились внешностью Анастасии Волочковой. Но без негатива не обошлось.
"Смешная старушка"; "Будто 18 лет, и ум тоже"; "В балете есть и получше балерины. Волочкова до них не дотягивает"; "Умирающий лебедь на фоне цирковых плакатов, это сильно конечно..."; "Была красавицей, а щас породия", – написали с ошибками злопыхатели. (Орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Стоит отметить, что Волочкова давно привыкла к тому, что в нее кидают помидоры. Впрочем, она не расстраивается и знает, что чем больше хейта в ее адрес, тем лучше ее пиар. Что же касается о злопыхателях, балерина уверена, что ей просто завидуют. К тому же, негативные комментарии ей как правило пишут несчастные одиночки или растолстевшие бабушки.