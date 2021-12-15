"У мужчин это бывает": Алика Смехова призвала женщин не обижать насильников

Алика Смехова решила вмешаться в довольно-такие щепетильную тему и прокомментировать слова многих известных лиц о насилии.

По мнению Смеховой, говорить о травмах прошлого, домогательствах – это никому не нужное занятие. Артистка считает, что сами женщины должны ставить себя жестче и уметь отказывать. Вот она так делает всегда.

Алика считает, что в жизни бывает всякое. Даже ей поступали различные предложения. Однако она всегда отказывалась. "Есть волшебные три буквы "нет", – говорит смехова. По ее словам, именно поэтому никто не смог надломить ее психику.

Звезда достаточно иронично рассуждала на эту тему, говоря: "У мужчин это бывает". Улыбаясь, она даже сказала, что в этом нет ничего плохого, а потому запугивать их не надо. По словам артистки, нужно дать мужчинам возможность ухаживать, а не "чморить". Женщинам же нужно всего лишь сказать "нет", если им такое внимание не подходит. Алика считает, что это слово – надежная защита от харассмента.

Также Смехова вспомнила слова мамы, которая говорила, что женщина сама виновата, если села к кому-то в машину, ведь ее намерения понятны. Именно поэтому звезда посоветовала молодым дамам думать наперед и не ввязываться в истории, если им это не надо. По ее мнению, выбор всегда есть. Только вот она не отметила, у кого именно.