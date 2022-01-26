Черный малыш высунувшей язык Серябкиной произвел фурор

Ольга Серябкина умилила россиян свежим снимком, на котором предстала с черным малышом в руках.

Российская певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина активно ведет свой "Инстаграм" и часто делится новыми фото и видео. Недавно она впервые стала матерью, поэтому фанаты особенно пристально следят за изменениями ее фигуры. Артистка великолепно выглядит и часто балует подписчиков красивыми кадрами. Напомним, Ольга Серябкина родила сына от бизнесмена Георгия Начкебия. Сына назвали Лукой.

На днях Ольга Серябкина выложила в микроблоге серию снимков, на которых предстала со своей любимой черной собачкой по кличке Буся. Подписчики обожают пса Серябкиной, и каждый кадр вызывает у них бурю эмоций.



"Синий цвет твоей любви • 28 jan 2022", – подписала кадр Серябкина.

На снимках она предстала возле камина в прозрачных аутентичных очках и в атласном брючном костюме пижамного покроя с принтом в виде языков пламени. Поклонники осыпали Серябкину комплиментами и отметили, что ждут с нетерпением выхода ее нового хита. Многие остались в восторге от черного пса. "Собака с огоньком", – отметил комментатор.

Однако не все восприняли новую фотосессию артистки. Некоторые остались недовольны ее видом.

"Ольга красива, но объясните мне, зачем высовывать язык, причем она постоянно так фоткается. Это знак чего?" – написал фолловер.