После песни о Бандере и войне за Украину Сердючке предложили таблетки от шизофрении

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, угодил в скандал международного уровня.
Телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на непатриотичные строки в песне Сердючки. Речь шла о строке "Мы за Украину будем воевать". В тексте был сделан акцент на национализм и восхваление Бандеры. После этого возмущенный Владимир Соловьев не сдержался обозвал Андрея Данилко гаденышем. Также он призвал гнать его из России.
Андрей Данилко прокомментировал информацию. В своем "Инстаграм" он лично и открыто обратился к Владимиру Рудольфовичу, назвав его отчеством известного кровавого диктатора. Сердючка опубликовала пост, в котором была надпись "Владимир Адольфович, срочно в аптеку!". Рядом по какой-то неведомой случайности оказалась контекстная реклама таблеток от шизофрении. Выходит, что таргет-реклама сама предложила звезде идею. Скрин надписи Сердючка опубликовала в соцсети.
Многие поклонники оказались на стороне Андрея Данилко, оценив его юмор. Некоторые посоветовали артисту не вмешиваться в политику и продолжать заниматься творчеством, которое так любят миллионы его фанатов.