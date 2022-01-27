"Мы за Украину будем воевать": Данилко спел песню про Бандеру на транслируемой в России передаче

В съемках новогоднего выпуска юмористической передачи "Дизель шоу", которую транслируют не только на украинском, но и российском телеканалах, принял участие Андрей Данилко. Представ в образе Верки Сердючки, певец исполнил несколько песен, одна из которых, кажется, не была запланирована.
После выступления к артисту подбежала девочка. Она подарила кумиру букет цветов и кинулась в объятия. В тот момент Данилко пропел на украинском языке под аплодисменты сидящих в зале: "Батька наш – Бандера. Украина – мать. Мы за Украину будем воевать". Исполнить националистический хит помогли другие артисты, находящиеся на сцене.
Как сообщается на сайте "Дизель Студио", такая импровизация не была случайной. За кулисами Верка Сердючка сказала, что ей 30 лет, как и "незалежной Украине".
Андрей Данилко не считает свое выступление скандальным. В беседе со "Страна.ua" певец уточнил, что, исполняя песню украинских националистов, он не вкладывал в это политический или военный подтекст.
"Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию", – сказал артист.
Исполнение подобных "гимнов" особенно болезненно воспринимается на фоне обострившейся ситуации в Донбассе и непрекращающихся попыток западных и украинских политиков посеять мысль о "вторжении России". Как Запад накаляет обстановку на востоке Украины, ранее писали "Дни.ру".