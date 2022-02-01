Домработник вдовы Градского задержан полицией после ограбления

17 января правоохранительные органы Москвы узнали об ужасном ограблении. Вдова Александра Градского сообщила полиции о том, что преступники забрали у нее сто миллионов рублей. Эти деньги Марина Коташенко хранила в небезопасном месте — прямо под кроватью.
Спецслужбы медлить не стали и всерьез взялись за это запутанное дело. Недавно стало известно, что одним из подозреваемых является иностранец Умеджон Жабборов. Потерпевшая опознала его по фотоснимку. Сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину и продолжили выяснять правду о случившемся.
Появились данные о том, что к ограблению может быть причастен помощник, следивший за хозяйством вдовы Александра Градского. Его задержала полиция. У домработника была найдена ксерокопия паспорта человека, который подозревается в нападении.
Сейчас уполномоченные лица занимаются поиском прочих предполагаемых преступников, которые силой присвоили деньги артиста. Согласно имеющейся информации, эти люди могут находиться за рубежом.
Напомним, ранее в ограблении подозревали саму Марину Коташенко. Некоторые решили, что избранница Александра Градского подстроила нападение, чтобы уменьшить наследственную массу. Дело в том, что она обратилась в полицию только через семь часов после инцидента.