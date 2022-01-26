Подозреваемого в ограблении вдовы Градского арестовали

По подозрению в нападении на избранницу покойного Александра Градского задержали уроженца Таджикистана. 26 января он предстал перед судом.



По имеющейся информации, мужчину арестовали на два месяца — до 16 марта. Преступление было совершено 16 января, когда Марину Коташенко ограбили неизвестные.

Предполагаемого преступника задержали в столичном метро с помощью системы распознавания лиц. По мнению следствия, именно он организовал нападение на автомобиль вдовы композитора, а затем вместе с подельниками заставил ее отдать сто миллионов рублей.



Деньги грабители поделили, а затем скрылись. С 19 января Умеджон Жабборов находился в федеральном розыске. Его сообщников ищут. Предположительно, они успели сбежать в Таджикистан.

Напомним, ранее многих смущали два момента в жуткой истории. Во-первых, почему Марина Коташенко держала огромную сумму наличными в доме. Во-вторых, почему женщина сразу же не сообщила о преступлении в полицию, чтобы преступников могли поймать по горячим следам. Сама вдова Александра Градского объяснила, что просто была в состоянии шока и пыталась прийти в себя. К тому же преступники запугали ее расправой.

Как писали "Дни.ру", Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Причиной смерти музыканта стал инфаркт головного мозга. Звезду похоронили на Ваганьковском кладбище.

