"Большой и упругий": беременная Орлова уступила достоинство мужа разведенке Галич

Новость о том, что ведущая "Дома-2" на 45-м году жизни ждет ребенка для многих стала настоящим шоком! А еще большей сенсацией стало то, что звезда решила вынашивать и рожать ребенка сама. Так что, неудивительно, что хейтеры Ольги Орловой стали подозревать ее в том, что она нацепила на себя накладной живот.
Последователи теории буквально извели несчастную мамочку: ежедневно она получает кучу сообщений с просьбой раскрыть правду и снять фальшивое пузо. Но какое было удивление блондинки и ее друзей, когда на сторону не верящих россиян встала ведущая Алла Довлатова, которая тоже призвала экс-солистку "Блестящих" перестать водить народ за нос.
На защиту Ольги Орловой тут же встали ее друзья и знакомые. За нее вступилась Ида Галич, которая, к слову, сама родила не так давно и воспитывает ребенка одна после развода с мужем.
"Трогала я тот живот! Ну большой упругий красивый беременный животик!" – описала встречу со звездой блогер.
Интересно, что в одном из интервью Ида Галич признавалась, что изначально настаивал на беременности именно супруг. А долгожданный округлившийся животик, можно сказать, стал для него этакой маленькой победой, личным достоинством.
Что же касается ведущей "Дома-2", то интересное положение уж точно стало тем же самым для ее благоверного – ведь вынашивает она сама! И прекрасно, что хотя бы кому-то она уступает достоинство своего мужа для того, чтобы прикоснуться к прекрасному! Той же Иде Галич, которая смогла пощупать животик Ольги Орловой.