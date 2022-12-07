Cовместимость в сексе и кольцо за 5 миллионов: 42-летняя красотка Семенович готовится к свадьбе

Очаровательной Анне Семенович идет 43-й год. Но она никогда не была замужем. Какие формы пропадают, ну и содержание! Но, кажется, все идет к тому, что скоро певица пойдет под венец. Об избраннике она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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