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Шоу-бизнес
"Хорошие врачи": Зверев раскрыл секрет феноменального омоложения уехавшей в Израиль Пугачевой

"Хорошие врачи": Зверев раскрыл секрет феноменального омоложения уехавшей в Израиль Пугачевой

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Жизнь в Израиле явно пошла певице на пользу – кажется, она даже помолодела.
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Свежий морской воздух, тепло, любимые люди рядом... Что еще нужно для счастья пенсионеру?! Наверное, только отсутствие негатива. "Смотрю на небо и говорю: "Господи, прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов", – рассказала Алла Пугачева о том, как молится она ежедневно на Святой Земле.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Сергей Анатольевич Зверев

Сергей Анатольевич Зверев шоумен, парикмахер

Сергей Зверев прежде плотно общался с Примадонной. В свое время именно она и посоветовала ему начать петь. А он, в свою очередь, посвятил Народной артистке песню "Алла". Сегодня же стилист утратил с ней связь. И, наряду с поклонниками, следит за жизнью звезды в далеких краях, через социальные сети.

"Судя по ленте (новостей – Прим. ред.) Алла Борисовна, которая посещает в Израиле мероприятия (концерты Земфиры и Zivert, например – Прим. ред.), прекрасно выглядит, – похвалил артистку Сергей. – На фото, по крайней мере, все очень прилично – она такая вся воздушная, цветущая, очень помолодела".

Раскрыл Зверев и секрет и этого феноменального омоложения Примадонны. "Ей помогли морской климат, качественные продукты и хороший врачи", – уверен знаменитый парикмахер.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 6 декабря 2022, 22:57 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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