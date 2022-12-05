"Сбежали, отказались, прокляли": Воробей о покинувших Россию звездах и израильском паспорте

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Недавно пошел слух, что якобы уехала в Израиль и Елена Либенбаум, более известная как Воробей. Но корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на юбилейной народной премии "Звезды Дорожного радио" в Санкт-Петербурге!



Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А накануне присоединения к России новых территорий и Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

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Правда, отъезд любимых звезд мог отвратить от них почитателей. "Армия поклонников есть у каждого артиста, – уверена Воробей. – Те, кто неправильно воспринимает происходящее сегодня, они сбежали, они отказались, они прокляли. А верные и любящие поклонники от артиста никогда не уйдут".

Обратилась Воробей и ко всем эмигрировавшим. "Уезжать из родного города, где ты создал семью и где у тебя состоялась карьера, это очень тяжело, – полагает Елена. – Поэтому я желаю тем, кто сделал такой непростой шаг, чтобы все это переживалось как можно легче".

Но сама она об эмиграции даже не думала. "Я никуда не уезжаю! – заверила артистка. – У меня здесь дочь, у меня здесь семья. Ну, куда мне ехать?! У меня впереди гастроли в Европе, в Казахстане, в Узбекистане, но я вернусь домой".

Хотя пресса много писала, что-де Елена уже уехала в Израиль. "Это были давно запланированные гастроли, – пояснила Воробей. – Я решила их не отменять, хотя туда тяжело сейчас добираться. И даже не знаю, кому пришла в голову идея, что я якобы скупаю в Израиле недвижимость и уехала с концами. Но я отношусь к этому с юмором. Как и с юмором сказала про то, что на Земле Обетованной впору устраивать "Ханукальные встречи", как когда-то были встречи "Рождественские". А все эту шуточную идею так подхватили, что даже нашлись те, кто эти встречи готов был бы спонсировать, Израильское телевидение даже готово уже было покупать права на трансляцию!"

Стоит заметить, что 55-летняя Воробей, вслед за Пугачевой и Собчак, вполне могла бы получить израильский паспорт. Она родилась в еврейской семье (отец — Яков Мовшевич, мать — Нина Львовна). "Вы знаете, какое количество паспортов я бы мола получить? – смеется Либенбаум. – У нас всех есть монголо-татарская кровь, у меня в роду были и польские евреи, и прибалты. И вот не знаю, какое гражданство выбрать, поэтому остаюсь пока с российским".