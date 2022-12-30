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Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Улыбчивая Катя Лель обратилась к поклонникам.
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Любимая многими певица и исполнительница хита "Мой мармеладный" Катя Лель пожелала читателям "Дни.ру" счастливого 2023 года. Широкая улыбка не покидала лицо звезды, заряжая зрителей позитивом и хорошим настроением.

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"Привет "Дни.ру"! Я — Катя Лель, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам чистоты и доброты этого мира. Пусть все у вас получается легко. Будьте счастливы!" — поздравила читателей артистка.

В этому году Катя Лель выпустила новую песню. Она исполнила ее вместе с артистом TIMZ, а сам трек называется "Мы знали". Кроме этого, на площадках появился и новый клип на песню "Тони", исполненную вместе с NLO. Очень символично, ведь Катя признавалась в контактах с инопланетным разумом.

Надеемся, что в 2023 году мы услышим новые песни Кати Лель, увидим новые клипы, а кому-то повезет вдвойне оказаться на концерте любимицы публики!

Катя Лель. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 09:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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