Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Любимая многими певица и исполнительница хита "Мой мармеладный" Катя Лель пожелала читателям "Дни.ру" счастливого 2023 года. Широкая улыбка не покидала лицо звезды, заряжая зрителей позитивом и хорошим настроением.
"Привет "Дни.ру"! Я — Катя Лель, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам чистоты и доброты этого мира. Пусть все у вас получается легко. Будьте счастливы!" — поздравила читателей артистка.
В этому году Катя Лель выпустила новую песню. Она исполнила ее вместе с артистом TIMZ, а сам трек называется "Мы знали". Кроме этого, на площадках появился и новый клип на песню "Тони", исполненную вместе с NLO. Очень символично, ведь Катя признавалась в контактах с инопланетным разумом.
Надеемся, что в 2023 году мы услышим новые песни Кати Лель, увидим новые клипы, а кому-то повезет вдвойне оказаться на концерте любимицы публики!