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Анатолий Цой поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Теплые слова от Анатолия Цоя прямо читателям "Дни.ру".
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Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой после ухода из группы быстро завоевал свое место под солнцем на российской сцене. Сегодня он успешный музыкант, победитель множества конкурсов и талантливый артист.

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Так, неожиданно для многих зрителей в 2020 году он победил в телепередаче "Маска", скрываясь в костюме льва. Его кавер на песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" довел судей конкурса до мурашек — тембр голоса Анатолия удивительно складно лег на мелодию.

В ленте новостей "Дни.ру" Анатолий Цой редкий гость. Артист старается не афишировать личную жизнь, публикуя в социальных сетях в основном рабочие моменты. Известно, что во время участия в конкурсе "Хочу к Меладзе" рядом с ним была любимая девушка. Она поддерживала его на протяжении всего творческого пути. Надеемся, что в 2023 году Анатолий продолжит радовать нас не только новыми композициями и клипами, но и радостными новостями о семейной жизни.

"Дорогие "Дни.ру"! Всех с Новым годом, с Новым счастьем!" — трогательно поздравил читателей Анатолий. С лица артиста не сходила милая улыбка, а поздравление получилось теплым и, можно сказать, родным.

Анатолий Цой. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 17:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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