"Умерла уже?": подготовленную к родам Кудрявцеву не смогли спасти

25 декабря на НТВ вышел восьмой выпуск третьего сезона музыкального шоу "Суперстар! Возвращение". В прошлый раз проект покинула Ирина Салтыкова, исполнившая композицию "Белая ночь". В полуфинале оставшиеся пять участников исполняли композиции, звучавшие в двух предыдущих сезонах. Также они пели дуэтами со звездами, которые уже пели эти композиции на шоу "Суперстар".
Не обошлось без перфомансов и шуток. После выступления Юрия Титова и Алены Иванцовой в зал с фортепиано вспорхнули десятки экзотических бабочек. Одна из них уселась прямо на голову Лере Кудрявцевой. Член жюри отметила, что бабочки садятся только на хороших людей, поэтому она улыбалась с широко разинутым ртом. Кудрявцева так и просидела с бабочкой на голове долгое время.
"Она сидит там еще? Может умерла уже? Она просто откладывает яйца. На четвертый сезон ты принесешь нам гнездо", – пошутила со сцены Лолита. Таким образом певица подготовила коллегу к родам бабочки.
Напомним, Алена Иванцова выбрала для полуфинала визитную карточку участника второго сезона шоу "Суперстар" Юрия Титова – песню "Понарошку", который не все члены жюри оценили. В итоге артистка заработала шесть баллов, однако их с Титовым дуэт получил максимальные оценки.