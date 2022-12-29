"Аморальное растление": любительницу грязного эпатажа Инстасамку бросили на ковер перед Путиным

Организация "Отцы России" с особым вниманием переслушала треки певицы Инстасамки.

Общественное движение "Отцы России" решили серьезно взяться за моральное воспитание детей и подростков. Как известно, это приоритетная задача для всего государства. Первой под удар попала модный блогер и поющая любительница эпатажа Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка.

Девушку условно бросили за шкирку на ковер перед Владимиром Путиным. Представители организации написали серьезную жалобу сразу президенту, не пожелав разбираться в вопросе с Инстасамкой. В обращении они просят структуры запретить концерты Дарьи во всех городах России.

"Она демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни. Основной задачей этих "артистов" является полное моральное и нравственное растление наших детей", — указано в обращении об Инстасамке. Его цитирует агентство URA.RU.

Кроме того, "Отцы России" переживают за пропаганду алкоголя и наркотических веществ в музыкальном творчестве девушки. Пока организация ожидает ответа от силовых структур, многие задаются вопросом: почему под удар не попадают музыканты "старой школы". Ведь даже в песнях 90-х годов тема алкоголя была одной из главных в песенном творчестве. Возможно, этот аргумент пригодится Инстасамке в процессе разбирательства.