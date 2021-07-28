Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!

Накануне в Сети появился новый выпуск шоу с участием популярной блогерши Инстасамки и ее молодого человека, рэпера Moneyken. Пара много и откровенно говорит о своей личной жизни. Не так давно возлюбленные посетили шоу Максима Галкина, где приняли участие вместе с Валерией и Иосифом Пригожиным. Пародист активно шутил на тему интимного видео, выложенного в Сеть одной из знаменитостей.
Подобные разговоры совсем не смущают молодых звезд. Более того, они оба активно поддерживают такой откровенный статус и с радостью комментируют самые пикантные моменты. Известно, что они вместе уже два года и в скором времени собираются сыграть свадьбу. Однако этот факт не останавливает Moneyken от интимных фантазий, связанных с Аллой Пугачевой.
Исполнитель отметил, что интимная близость с избранницей его вполне устраивает, но он бы с радостью занялся любовью с Аллой Борисовной. "Обращайтесь!" – призвал рэпер Примадонну отечественной эстрады. Инстасамка, судя по всему, нисколько не обижается на молодого человека.
Ранее блогерша говорила, что с большим уважением относится к Алле Пугачевой. Она отмечала, что "мелкие" коллеги ее не очень привлекают, так как считают себя лучше всех. Однако Примадонной и Ольгой Бузовой она искренне восхищается.
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