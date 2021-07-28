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Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!

Алла Пугачева до сих пор прекрасно выглядит и пользуется успехом у мужчин. Оказалось, что на Примадонну заглядываются даже самые юные знаменитости.
прочитано 619 раз

Накануне в Сети появился новый выпуск шоу с участием популярной блогерши Инстасамки и ее молодого человека, рэпера Moneyken. Пара много и откровенно говорит о своей личной жизни. Не так давно возлюбленные посетили шоу Максима Галкина, где приняли участие вместе с Валерией и Иосифом Пригожиным. Пародист активно шутил на тему интимного видео, выложенного в Сеть одной из знаменитостей.

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Подобные разговоры совсем не смущают молодых звезд. Более того, они оба активно поддерживают такой откровенный статус и с радостью комментируют самые пикантные моменты. Известно, что они вместе уже два года и в скором времени собираются сыграть свадьбу. Однако этот факт не останавливает Moneyken от интимных фантазий, связанных с Аллой Пугачевой.

Исполнитель отметил, что интимная близость с избранницей его вполне устраивает, но он бы с радостью занялся любовью с Аллой Борисовной. "Обращайтесь!" – призвал рэпер Примадонну отечественной эстрады. Инстасамка, судя по всему, нисколько не обижается на молодого человека.

Ранее блогерша говорила, что с большим уважением относится к Алле Пугачевой. Она отмечала, что "мелкие" коллеги ее не очень привлекают, так как считают себя лучше всех. Однако Примадонной и Ольгой Бузовой она искренне восхищается.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 08:44 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Обычный читатель
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Гость803368
то что эта "инстасамка" ставит на одину ступень Пугачёву и Бузову говорит, что она совсем не далёкая....
В запале неприязни в Бузовой Вы даже не замечаете. насколько оскорбительно и издевательски звучит предложение шутника известной певице и матери семейства.
Гость807028
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Баба Алла уже лет 20-30 не в теме сексуальных игр. Поди, забыла, что это такое))). Зачем писать статьи на эту тему? Одно дело быть в образе, другое - реальная жизнь.
Гость816011
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У моего деда с 1980 года в доме в красном углу вместо иконы висит портрет Пугачевой, Когда бабушка захотела его снять дело дошло чуть ли не до развода Мы с отцом смотрим на этот портрет с благоговением и почтением и каждый праздник в доме звучат только её песни.
Гость811796
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Бред и ужас.
Гость803368
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то что эта "инстасамка" ставит на одину ступень Пугачёву и Бузову говорит, что она совсем не далёкая....
1

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