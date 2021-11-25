Россияне просят уголовного дела для певицы Инстасамки за развращение детей

Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" обратился к генпрокурору России с просьбой запретить концерты Инстасамки в нашей стране. Его представители требуют наказать звезду по всей строгости закона.



Блогера и рэпершу Дарью Зотееву хотят привлечь к ответственности за пропаганду разврата среди несовершеннолетних. Руководитель организации Элина Жгутова заявила, что их письмо приняли и направили в необходимые инстанции.

Общественница отметила, что пора прекращать "эту похабщину и мат", поскольку данный контент слушают дети и подростки. По ее словам, члены центра не собирали подписи специально, но к ним обращается много людей с жалобами, передает телеканал "360".

Жгутова также обратила внимание на то, что сегодня борются с такими асоциальными явлениями и другие организации. Кроме Инстасамки в своем обращении активисты просят провести проверку и в отношении Олега Еропкина (Moneyken) и организаторов их концертов 17 сентября в Волгограде и 29 сентября в Екатеринбурге.

Общественники считают, что Инстасамку и Moneyken надо привлечь к уголовной ответственности по статье о развратных действиях. По их мнению, надо расчищать шоу-бизнес от подобной "нечисти".

Напомним, ранее Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Она увеличила губы, грудь, а также ягодицы. О своем намерении изменить пятую точку Дарья рассказывала продюсеру Иосифу Пригожину. Тогда он предложил блогерше свои жировые отложения.

