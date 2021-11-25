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Шоу-бизнес
Россияне просят уголовного дела для певицы Инстасамки за развращение детей

Россияне просят уголовного дела для певицы Инстасамки за развращение детей

Общественный центр по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" обратился к генпрокурору России с просьбой запретить концерты Инстасамки в нашей стране. Его представители требуют наказать звезду по всей строгости закона.
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Блогера и рэпершу Дарью Зотееву хотят привлечь к ответственности за пропаганду разврата среди несовершеннолетних. Руководитель организации Элина Жгутова заявила, что их письмо приняли и направили в необходимые инстанции.

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Общественница отметила, что пора прекращать "эту похабщину и мат", поскольку данный контент слушают дети и подростки. По ее словам, члены центра не собирали подписи специально, но к ним обращается много людей с жалобами, передает телеканал "360".

Жгутова также обратила внимание на то, что сегодня борются с такими асоциальными явлениями и другие организации. Кроме Инстасамки в своем обращении активисты просят провести проверку и в отношении Олега Еропкина (Moneyken) и организаторов их концертов 17 сентября в Волгограде и 29 сентября в Екатеринбурге.

Общественники считают, что Инстасамку и Moneyken надо привлечь к уголовной ответственности по статье о развратных действиях. По их мнению, надо расчищать шоу-бизнес от подобной "нечисти".

Напомним, ранее Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Она увеличила губы, грудь, а также ягодицы. О своем намерении изменить пятую точку Дарья рассказывала продюсеру Иосифу Пригожину. Тогда он предложил блогерше свои жировые отложения.

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Фото: www.instagram.com / instasamka
Автор: 25 ноября 2021, 21:07 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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