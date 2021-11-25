Россияне просят уголовного дела для певицы Инстасамки за развращение детей

Блогера и рэпершу Дарью Зотееву хотят привлечь к ответственности за пропаганду разврата среди несовершеннолетних. Руководитель организации Элина Жгутова заявила, что их письмо приняли и направили в необходимые инстанции.
Общественница отметила, что пора прекращать "эту похабщину и мат", поскольку данный контент слушают дети и подростки. По ее словам, члены центра не собирали подписи специально, но к ним обращается много людей с жалобами, передает телеканал "360".
Жгутова также обратила внимание на то, что сегодня борются с такими асоциальными явлениями и другие организации. Кроме Инстасамки в своем обращении активисты просят провести проверку и в отношении Олега Еропкина (Moneyken) и организаторов их концертов 17 сентября в Волгограде и 29 сентября в Екатеринбурге.
Общественники считают, что Инстасамку и Moneyken надо привлечь к уголовной ответственности по статье о развратных действиях. По их мнению, надо расчищать шоу-бизнес от подобной "нечисти".
Напомним, ранее Инстасамка перенесла несколько пластических операций. Она увеличила губы, грудь, а также ягодицы. О своем намерении изменить пятую точку Дарья рассказывала продюсеру Иосифу Пригожину. Тогда он предложил блогерше свои жировые отложения.