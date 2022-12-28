Счастливая мамочка! Родившая Орлова предъявила двойню

Новость о том, что знаменитая блондинка в довольно взрослом возрасте ждет ребенка наделала много шума. Родившей 21 год назад сына экс-солистке "Блестящих", судя о всему, снова захотелось испытать все прелести материнства. Так что, теперь Ольга Орлова готовится к появлению второго ребенка.
Ее беременность, к слову, была окутана массой слухов и обсуждений. Говорили даже, будто звезда "Дома-2" носит накладной живот, что не на шутку ее бесило. Но после последних опубликованных артисткой снимков и видео стало ясно, что вынашивает малыша она сама.
Ольга Орлова показала не только огромное пузо. Поклонники заметили, что у нее распухло лицо, что является явным признаком беременности. Более того, в новых постах певица рассказала об анализах, которые ей приходится постоянно сдавать, чтобы следить за своим состоянием и здоровьем будущего ребенка.
Свою речь звезда начала с того, что представила двойню – две категории людей: те, что постоянно заботятся о себе, и те, что хватаются за это дело, когда уже болеют. Собственно, блондинка отнесла себя к первой группе и призналась, что регулярно проверяет кровь и мочу, причем в платных учреждениях.
Поклонники, следящие за жизнью артистки, явно решили, что она счастливая мамочка, которая может себе позволить постоянно отслеживать изменения в организме. Благо, о людях, которые не могут позволить себе тратить кучу денег на анализы, Ольга Орлова позаботилась и дала скидку в одну из сетей клиник – вот такой подарок на Новый год.