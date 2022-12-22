"Бежать": отравленного Билана с позором застукали на границе

Каждый вправе решить для себя сам, как ему жить дальше. И Дима Билан решил.

Дима Билан в последнее время часто попадал в скандалы, связанные с нетрезвым состоянием. Один его концерт в Самаре чего стоил, где невооруженным глазом было заметно его опьянение. После этого артист публично принес извинения. Из-за подобных инцидентов Дима Билан решил раз и навсегда завязать с выпивкой, и сделал правильный шаг. Об этом рассказала таролог Марианна Абравитова.

Эксперт уверена, что Дима Билан принял своевременное решение, ведь он стоял в шаге от пропасти. Еще чуть-чуть, и пути назад уже не было бы.

"Билан в определенный момент жизни подошел к черте, которая была границей между успехом, творчеством и скатыванием вниз. Слава Богу, у него нашлась сила воли, чтобы не перейти эту черту", – отметила таролог.



При этом она добавила, что Диме Билану очень непросто справиться с искушением. Сейчас он вращается в тех же кругах, что и раньше, а значит, интересы в компании так или иначе будут соприкасаться с выпивкой или другими соблазнами.

Расклад карт таро показал, что Дима Билан до сих пор ходит по тонкому льду, хоть и решил для себя выбрать путь трезвенника. Карты советуют артисту "бежать" от этой шаткой ситуации, ведь сейчас он находится как раз на границе. Вплоть до того, чтобы резко отсекать от себя провокаторов, которые заманивают его на это поле с "отравленной ягодой". Остается надеяться, что он не отравится.

Марианна Абравитова уверена, что Билану под силу справиться с трудностями, так как он сильный, волевой и талантливый певец. Сейчас он висит на "канате" трезвости, и в его силах не сорваться.