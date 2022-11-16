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Шоу-бизнес
"Повреждение почек": отчаявшийся Билан принял яд после диагноза ВИЧ

"Повреждение почек": отчаявшийся Билан принял яд после диагноза ВИЧ

Победитель "Евровидения" Дима Билан оказался перед непростым выбором.
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Прошлой зимой в жизни и сердце артиста Димы Билана появилось удивительное существо — черный кот Соломон. Певец рассказал поклонникам, что нашел малыша на улице около своего дома. Истощенное животное лежало на земле с вываленным языком. Чуть было не отчаявшийся Билан потратил много сил и времени, чтобы Соломон выжил: животное провело в ветеринарной клинике полтора месяца. Даже сам артист удивился своей эмпатии, ведь, по его признанию, он всегда был "собачником".

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Однако история не закончилась на счастливой ноте — у питомца Димы Билана диагностировали ВИЧ, так называемый "кошачий СПИД". Здоровье кота сильно подорвалось, поэтому артист обходится с животным очень бережно. Любая мелочь может погубить любимца.

После очередного концерта артист принес домой бесчисленное количество живых цветов. Кот Соломон сразу же пошел исследовать громадную кипу ароматных букетов, но певец заранее предусмотрел опасность.

"Очень важная информация для всех, у кого дома кошки! Лилии вызывают повреждение почек и приводят к развитию острой почечной недостаточности", — предупредил поклонников-кошатников Дима Билан. Несмотря на то, что артист принял яд от фанатов (букет лилий, — Прим. ред.), он не подпустил кота к токсичному растению.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Дима Билан. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 22:04 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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