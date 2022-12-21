"Случайно публикнулось": Дана Борисова слила в Сеть интимное фото

46-летняя российская ведущая Дана Борисова в последнее время заметно поправилась. После нескольких пластических операций она какое-то время пребывала в относительно нормальной физической форме, но потом снова скатилась. Напомним, за несколько лет Дана Борисова сделала две липосакции, откачав жир с рук, спины, ног и живота.
Сейчас звезда вместе с 15-летней дочерью Полиной отдыхает в Таиланде. Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" регулярно выходит на связь с поклонниками и рассказывает о происходящем. Поклонников интересует вопрос, как Борисова организует свой досуг, и как выглядит в настоящее время.
После двух липосакций Дана Борисова пытается держать себя в руках и не толстеть. Именно это она доказала, опубликовав интимное фото в купальнике без ретуши. В кадре Дана Борисова предстала в цветастом монокини синего оттенка.
"Итак, вот они, первые фото в купальнике БЕЗ ФОТОШОПА, все, как мы с вами любим)))", – написала Борисова.
Поклонники неоднозначно отреагировали на такое откровение. Многие отметили, что у Даны Борисовой сказывается возраст, и такие фото уже неуместны. Другие же похвалили звезду за нормальную форму.
"Случайно публикнулось"; "Как всегда прекрасно"; "Очаровательна", – написали поклонники.