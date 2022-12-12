"Разве это так важно?": Орлова намекнула на смерть ребенка после пропажи живота

Ольга Орлова долго держала фанатов в жутком напряжении. Наконец она вышла на связь.

Беременность в 45 лет – почти чудо, однако российской певице Ольге Орловой это удалось. Артистка забеременела от своего мужа Валерия, за которого недавно вышла замуж. Звезда не сразу рассказала о своей беременности, ведь в таком возрасте есть множество рисков, и перед удачным зачатием Ольга Орлова прошла через несколько выкидышей.

Теперь вся страна следит за беременностью певицы и беспокоится за каждый шаг звезды. Недавно фанаты сбились с ног, когда им показалось, что у Орловой пропал живот. Неужели она уже родила? А вдруг что-то случилось? Артистку атаковали вопросами в соцсетях.

"Мои дорогие, очень много вопросов про мое положение и, конечно же, про роды. Могу сказать, что малышку мы ждем в феврале! А вот "когда именно", я не знаю. Это будет зависеть от ее готовности, от моего состояния и от ее желания/решения появиться на свет. Как вы думаете, какое это будет число?" – спросила Ольга Орлова, которая, судя по всему, полностью вверила свою судьбу богу и не исключает никаких вариантов развития события.

Конечно, артистка надеется на лучшее, но такие фатальные рассуждения не исключают даже намеков на смерть ребенка. Однако это только философия.

На фото певица предстала в позе лотоса сидя на полу в синем джемпере, который подчеркнул ее большой живот. Ольга Орлова сидела под елкой и мило улыбалась. Судя по всему, это свежий кадр, и певица чувствует себя превосходно, ведь выглядит она довольно свежо.