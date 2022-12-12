Пока муж не видит: сбагрившая Газманова молодая жена отдалась старому толстосуму

Оставшаяся одна жена Олега Газманова засветила на домашнем видео постороннего мужика.

Супруге российского певца Олега Газманова Марине 53 года. Однако она совсем не выглядит на свой возраст. Недавно она в очередной раз продемонстрировала идеально стройное тело, опубликовав смелый снимок, где предстала в нижнем белье. На фото Марина Газманова облачилась в черные трусики и узко затянутый корсет в тон, подчеркивающий ее пышный бюст и осиную талию. На одной руке была длинная перчатка из вуали, что придавало образу еще больше сексуальности и грации.

Жена Газманова часто пускает поклонников в свой дом и делится личным. На днях она рассказала о подготовке жилища к Новому году. На видео жена Газманова украшала квартиру. Рядом с ней стояла стремянка, коробки и много новогоднего декора. В конце видео Марина Газманова показала крупным планом игрушечного старого толстосума Деда Мороза. Судя по всему, жена певца весело проводила время в семейном гнездышке, полностью отдаваясь процессу. Примечательно, что самого Газманова на кадрах не было видно. Судя по всему, жена его куда-то сбагрила, чтобы не мешал.

Напомним, разница в возрасте между Олегом Газмановым и женой целых 17 лет, поэтому Марина чувствует себя молодой рядом с ним. Несмотря ни на что, возраст не мешает паре наслаждаться семейной жизнью. Недавно семья прогуливалась с собакой по заснеженному полю. Марина Газманова снимала мужа на видео, который резвился как мальчишка. Она отметила, что для нее супруг молод как никогда, ведь главное не стареть душой.