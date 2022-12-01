"Покойся с миром": умерла известная певица

В минувшую среду звезда британской группы Fleetwood Mac скончалась в больнице. Не стало Кристин Макви. Певица умерла в окружении родных людей, ей было 79 лет. Информацию о случившемся передает RT.
"Мы бы хотели, чтобы Кристина осталась в ваших сердцах, и вы помнили жизнь удивительного человека и уважаемого музыканта, которого все любили. Покойся с миром, Кристин Макви", — говорится в официальном заявлении о смерти.
Близкие товарищи усопшей убиты горем, в том числе экс-участники ее музыкального коллектива. Иностранные звезды шоу-бизнеса с прискорбием восприняли весть. "Мне так грустно слышать, что Кристин Макви отправляется на небеса. Мир кажется странным без нее. Какая легенда, икона и удивительный человек", — написала в соцсети коллега покойной певицы Шерил Кроу.