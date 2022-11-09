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Шоу-бизнес
"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце

"Из осколков": покалеченная Меладзе брошенка Брежнева заявила о разбитом сердце

Жизнь Веры Брежневой перевернулась с ног на голову за последнее время.
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В июле 2022 года Веру Брежневу и Константина Меладзе развели. о расставании пары сообщил портал SOLENKA.INFO, после чего СМИ начали атаковать артистов сообщениями и звонками. Официально о разводе не сообщалось, однако новости множились и росли как снежный ком.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Поклонники тут же принялись обсуждать развод Брежневой и Меладзе. Мол, семейную жизнь пары никогда нельзя было назвать идеальной, а слухи об их разводе якобы появились еще несколько лет назад из-за романа Меладзе с солисткой "ВИА Гры Эрикой Герцег. Несмотря на обилие информации, ни Вера Брежнева, ни Константин Меладзе никак не комментируют новую волну разговоров о разводе,

Тем временем в аккаунте певицы постоянно фигурируют отчаяние и тоска. Фанаты связывают это с семейной жизнью. На днях Брежнева призналась, что ее сердце разбито. Об этом она сообщила во время подготовки к своему концерту в Риге, который состоится 7 декабря 2022 года.

"Все потихоньку собирается, складывается, как пазл. Собирается из осколков разбитое сердце", – написала покинувшая Россию Вера Брежнева.

Покалеченная разводом с Меладзе певица меланхолично исполнила первую песню, которая будет открывать ее концерт. Было заметно, что несмотря на все уверения, глаза брошенной российскими фанатами Веры Брежневой уже не так горят.

"Тихо тихо падает свет. Свет снаружи и у меня внутри. Тихо, тихо без новостей. Мне так нужно с кем-то поговорить", – написала артистка текст песни.

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Вера Брежнева. Фото: Nadezhda Lebedeva/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2022, 17:57 Источник: соцсети • Требует проверки
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