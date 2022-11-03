Потеряли мэтра: Ушедшего из-за болезни Маслякова проводили под свист и аплодисменты

Александр Масляков в последнее время пропал из поля зрения.

Жизнь любимого многими КВНа кардинально изменилась, когда стало известно о болезни его бессменного ведущего: мэтр получил положительный тест на коронавирус. Недуг для человека в его возрасте достаточно тяжелый, так что он решил самоизолироваться. Исчезновение Александра Маслякова народ воспринял как временное, но позже он сам намекнул на то, что готовится завершить карьеру на телевидении.

Вместе с тем шоу стали вести другие отечественные звезды: Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев. А бессменный ведущий впервые не приехал на встречу выпускников Клуба. В общем, поклонники потеряли мэтра, который вообще пропал из виду, но продолжают таить надежду на его возвращение в шоу. И, кажется, они дождались.

В ноябре зрители увидят новые выпуски КВНа, а одну из них, как сообщают журналисты, будет вести Александр Масляков – за трибуну его собравшиеся в зале проводили под свист и аплодисменты стоя. Вот такое триумфальное возвращение. И на этом его участие в Клубе не закончится, ведь он также будет вести решающие игры в конце года.

На финале бессменного ведущего тоже ждут. И, к счастью, он порадует зрителей своим появлением, правда, будет курировать не все состязания комиков. Решено, что эти игры будут вести по очереди Валдис Пельш и Александр Масляков.