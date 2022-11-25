"Расстались": брак Гоши Куценко треснул по швам из-за утех на стороне

Гоша Куценко в весьма странных отношениях с возлюбленной.

Не так давно кумир миллионов сделала весьма удивительное признание насчет своей личной жизни. Как известно, однажды актер уже был женат – на коллеге по творческому цеху Марии Порошиной, которая подарила ему наследницу, но общий ребенок не помог сохранить брак. Сейчас Гоша Куценко счастлив с другой женщиной.

Новая избранница звезды – Ирина Скриниченко. С 42-летней актрисой он вместе уже больше 20 лет, при этом недавно стало известно, что, несмотря на штамп в паспорте, возлюбленные не живут вместе: любимец миллионов находится в Москве, а его жена – за городом.

Сам Гоша Куценко откровенно признался, что это не из-за проблем. Дело в том, что супруги приняли решение жить в гостевом браке: мол, этот шаг помогает им сохранить любовь и гармонию в отношениях. Впрочем, психолог Людмила Полянова сомневается в том, что такая модель жизнеспособна.

По мнению эксперта, в гостевом браке, конечно, есть свои плюсы, потому что встречи становятся неким праздником: увиделись, хорошо провели время, разошлись и продолжили заниматься утехами на стороне в виде радостного времяпровождения вдали от партнера. При этом никакого быта.

В конце концов, считает психолог, отношения рухнут: во первых, потому, что близости у супругов нет, а во-вторых, к старости люди, как правило, остаются одинокими. Так что, не исключено, что гостевой брак Гоши Куценко уже треснул по швам, однако у актера еще есть шанс пересмотреть свои взгляды.