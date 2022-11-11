Страшный диагноз: врачи вынесли приговор Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко и его коллега по цеху Мария Порошина начали встречаться еще в студенческие годы. Пара познакомилась во время вступительных экзаменов в Школу-студию МХАТ. Актеры театра и кино регистрировать брак не стали, зато прожили вместе пять лет.
В итоге отношения распались. Теперь у каждого из отечественных звезд своя семья, однако из объединяет общий ребенок. Полине Куценко уже 26 лет, она пошла по стопам родителей и тоже пробует себя в серьезных ролях.
Однако, к сожалению, в последнее время молодая актриса страдает из-за проблем со здоровьем. Ее даже пришлось госпитализировать в больницу после обострившихся проблем с дыхательной системой.
После обследования врачи вынесли дочери звезд приговор. У Полины Куценко обнаружили пневмонию. Гоша Куценко и Мария Порошина уже знают о страшном диагнозе наследницы, ведь она рассказала всю вправду в социальных сетях.
Восходящая звезда рассказал своим подписчикам о болезни с юмором, что не может не радовать. Как говорят врачи, если пациент шутит, значит, идет на поправку.
"Новое место тусовки... Пневмония", – написала Полина Куценко.
Как отреагировали на приговор врачей родители 26-летней актрисы, остается загадкой. Ни Гоша Куценко, ни Мария Порошина пока не прокомментировали новость о болезни.