"Мне ничего не говорил": любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы

Актриса Яна Поплавская стала героиней нового выпуска телепрограммы "Судьба человека" на телеканале Россия-1. Ведущему Борису Корчевникову она рассказала свои душевные переживания и последние новости. Было видно, что исполнительница "Красной шапочки" еле сдерживает слезы.
Так, зрители узнали, что любимый мужчина бросил Яну. Речь идет о ее старшем сыне — 37-летнем Климе Поплавском. Об этом пишет Пятый канал. Мужчина не сообщил матери о своем решение отправиться на фронт, но материнское сердце все равно его простило.
"Он мне ничего не говорил", — рассказывает Борису Яна. Наследник актрисы сам принял такое решение, не советуясь со звездной мамой. Царьград сообщает, что Клим уже находится в тренировочной части. Уже в декабре он сможет отправиться в зону активных действий.
Трагические события разворачиваются в жизни Яны Поплавской через месяц после долгожданной свадьбы. Актриса стала законной женой своего давнего избранника. Вместе пара прожила целых семь лет, невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте. В предыдущем браке актриса прожила с супругом 25 лет, расставшись в приятельских отношениях.