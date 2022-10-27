"Меня тошнит от членов": орущей от боли Поплавской насильно пихают под нос

Яна Поплавская активно ведет свои соцсети и комментирует все, происходящее в России. При этом актриса театра и кино занимает яркую патриотическую позицию, поддерживая все федеральные инициативы.
На днях знаменитость решила прокомментировать инициативу о запрете пропаганды ЛГБТ. Этой темой она заинтересовалась еще пять лет назад. По словам актрисы, все эти годы представители сексуальных меньшинств прорастали во все сферы жизни общества и совали свои носы в не свое дело.
Они "втаптывали в грязь понятия семья, брак между мужчиной и женщиной", заставляли молодежь считать нормой отклонения и явные проблемы – отметила орущая от боли за страну Яна Поплавская.
В заключение любимая миллионами из детства "Красная Шапочка" из детской экранизированной сказки отметила, что частная жизнь каждого человека может быть какой угодно, но не надо выносить это на всеобщее обозрение и уж тем более подавать под видом нормы.
"Я совсем не ханжа, я не подсматриваю в замочную скважину чужих спален, делайте там все, что хотите и с кем хотите, это ваша жизнь! Я проживаю свою! Но меня тошнит от голых "задниц", членов, женоподобных мужиков, патологии, гомосексуализма, выставленного напоказ, который мне впихивают под видом высокого искусства!" – отрезала Яна Поплавская.