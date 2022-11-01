14 лет без Магомаева: как живет овдовевшая Синявская

Про такие браки говорят: заключены на небесах. Роман Тамары Синявской и Муслима Магомаева начался в Баку осенью 1972 года, а поженились они 23 ноября 1974 года в Москве. Регистрацию отношений двух оперных исполнителей организовал художник Таир Салахов. И были звезды вместе почти четыре десятилетия. Корреспондент "Дни.ру" встретился с вдовой Муслима Магомаева в носящем его имя концертном зале "Крокус Сити Холл" на концерте к 80-летию со дня рождения прославленного баритона.

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