Сделано сенсационное заявление о Загитовой: Забеременела в 15 лет

Алине Загитовой всего 20 лет, но она уже является одной из ярчайших звезд современного фигурного катания. Она первой, среди всех российских спортсменов, смогла завоевать все титулы в фигурном катании мирового уровня. А в 2018 году привезла на Родину золотую медаль, честно выигранную на Олимпиаде в Пхеньяне.
Последующее межсезонье началось, однако, со слухов, распущенных про Алину Загитову недоброжелателями. Хейтеры, разглядывающие фигуру чемпионки будто под лупой, стали утверждать: девушка забеременела в 15. Пришли они к этому выводу из-за немного изменившегося тела Алины.
Но это закономерность, утверждает Загитова. В период между соревнованиями все спортсмены меньше тренируются, больше едят и спят. Пришлось ей даже сделать сенсационное заявление, которое наверняка огорошило хейтеров. "Поправилась на килограмм", сетовала Алина. К слову, девушка в тот момент сразу побежала в спортзал и избавилась от лишнего веса.
А что до хейтеров – недаром, любой профессиональный спорт считается испытанием как физических, так и
психологических сил. Приобретенная за годы тренировок выдержка особенно полезна тем, кто
постоянно
находится на виду у публики: никогда не знаешь, что про тебя придумают...