Горячо! Скромница Загитова оголила свои прелести на камеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на время приостановила свою спортивную карьеру и пробует себя в новых амплуа. Звезда засветилась на Первом канале, а также пытается преуспеть в журналистике. В свое время на еще совсем юную Алину Загитову свалилась популярность, но скромности, за которую ее так полюбила публика, в ней не убавилось.
Хотя иногда знаменитость предстает перед публикой в весьма дерзких образах! Накануне она отправилась по работе на некое мероприятие, правда, детали раскрывать не стала. Зато показала преображение, которое для нее сотворила команда стилистов.
В своем микроблоге Алина Загитова опубликовала ролик, в котором предстала в эффектном красном платье с декольте, оголившем ее прелести – элегантную спину и длинные ноги. Непринужденно она покрутилась перед камерой. Фигуристке сделали яркий макияж, а также аккуратную укладку с локонами. В общем, выглядела спортсменка очень горячо!
Звезда не упустила возможности показать и сам процесс преображения. В гримерной комнате ее засняли в парикмахерском кресле в полулежачем положении с опрокинутой назад головой – в этот момент молодой человек занимался ее прической. По довольному лицу Алины Загитовой видно, что она явно наслаждалась процессом.