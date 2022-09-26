"Смелее, Алина": Неопытная Загитова показала грудь женатому мужчине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова временно приостановила спортивную карьеру. Сейчас 20-летняя девушка работает на Первом канале и строит карьеру журналистки.
В преддверье нового сезона Первый канал участвует в съемках контрольных прокатов в московском "Мегаспорте". Алина Загитова была выбрана в качестве ведущей на это мероприятие. Неопытная журналистка, по мнению комментаторов и поклонников, слишком часто ошибается в словах и выбирается странные вопросы спортсменам. Несколько особо неловких моментов уже разлетелись в сети. Но главной ошибкой поклонники считают недостаточную смелость начинающей ведущей.
"Смелее, Алина. Не надо искать глазами помощи у Транькова. Он такой же фигурист, значит вы равны", — пишут подписчики в комментариях.
Помимо курьерзных ситуаций в интервью, поклонники не оставили без внимания и образ девушки. В первый день контрольных прокатов Алина была одета в скромный костюм с юбкой — наряд соответствовал мероприятию. А вот к образу второго дня у фанатов появилось много вопросов. По их мнению, девушка в топе с глубоким вырезом буквально показала грудь спортсменам, публике и женатому мужчине — соведущему Максиму Транькову. На появившихся фотографиях в социальных сетях видно, как Максим, супруг Татьяны Волосожар, смущенно отводит взгляд от Алины Загитовой.
Пока девушка никак не прокомментировала последние дни. Возможно, Алина Загитова решила не обращать внимания на нелестные замечения.