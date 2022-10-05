"Сбежали и тявкают": Борисова растоптала предавших родину Пугачеву и Панина

Некогда известный в России актер Алексей Панин живет в Испании вместе с дочерью и новой возлюбленной и постоянно критикует оттуда россиян. При этом актер ведет странный образ жизни – ночует на улице, общается с бомжами и ходит в школу к дочке с похмелья. Недавно Панин решил блеснуть умом и заявил, что все его бывшие соотечественники умственно отсталые.
Российская телезвезда Дана Борисова, которая смогла побороть в себе пагубные зависимости, лишь пожалела Алексея Панина. Борисова уверена, что Панин серьезно болен, у него есть все признаки алкоголизма.
По мнению Даны Борисовой, артисты, которые плохо отзываются о родной стране и о соотечественниках выглядят жалкими. Ведь предатель – понятие универсальное, подходящее для всех стран. И предателей как правило не любят нигде.
"Они стали очень жалкими", – отметила Дана Борисова.
По словам бывшей ведущей программы "Армейский магазин", сначала эти звезды пытались усидеть на двух стульях, а потом показали свое истинное лицо. Это касается всех, кто спешно покинул Россию и высказался негативно в ее адрес. Также в "черный список" Даны Борисовой попали певица Наталья Ветлицкая и актриса Татьяна Лазарева*.
"Особое омерзение у меня вызывают такие персонажи как Панин, Ветлицкая, Лазарева*, которые устроились где-то в Испании и тявкают. Вы устроились, вы сбежали. Я считаю, они абсолютно разрушенные личности", – заключила Борисова.
Татьяна Лазарева признана по решению Министерства юстиции России иноагентом.