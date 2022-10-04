Пережившая кесарево без наркоза звезда "Дома-2" рассказала об осложнениях

22 сентября звезды шоу "Дом-2" Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова впервые стали родителями. Муж девушки мужественно присутствовал на родах, которые шли методом кесарева сечения без полного наркоза, а под обычной эпидуральной анестезией. Бывшая участница и ведущая реалити родила сыновей-близнецов. Дети появились на свет раньше срока и теперь восстанавливаются в больнице.
Звезда шоу "Дом-2" активно делится с подписчиками своего аккаунта опытом материнства и рассказывает все подробности своей личной жизни. На днях ей задали вопрос, ограничивает ли она себя в еде после родов.
Ефременкова ответила, что после консультации с медиками решила ни в чем себе не отказывать, так как молодой матери требуются силы и вдохновение. При этом от питания матери не зависит состояние ребенка, считает звезда скандального шоу. В доказательство она привела колики, которые есть у одного ее сына, а другого нет.
Ранее звезда Ефременкова рассказывала, что близнецов перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Потом одного мальчика принесли матери в палату. Второй пока под наблюдением врачей, так как еще во время беременности стало ясно, что один ребенок получает меньше питания. Он плохо набирал вес и хуже развивался.