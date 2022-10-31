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Шоу-бизнес
Уехала ради мужа на чужбину и запила, когда он ушел к ее подруге: горькая судьба актрисы Шиманской

Уехала ради мужа на чужбину и запила, когда он ушел к ее подруге: горькая судьба актрисы Шиманской

В жизни знаменитой артистки было немало трудностей.
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Марина Шиманская прославилась на всю страну после выхода фильма "Берегите женщин", где сыграла одну из главных ролей. После громкого успеха актриса еще несколько лет радовала поклонников новыми работами, а потом неожиданно бросила карьеру и уехала в другую страну за любимым мужем. К сожалению, супруг не отплатил ей такой же преданностью.

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Марина Шиманская появилась на свет в 1955 году и выросла в Саратове. Там же, окончив школу, она поступила в театральное училище. А через некоторое время актрису потянуло в столицу. Она прошла отбор в ГИТИС, училась под началом Табакова и получила диплом в 1980 году.

Шиманская дебютировала на экранах еще в студенческие годы. Артистка сыграла в фильме "Когда я стану великаном" вместе с Олегом Ефремовым, Михаилом Ефремовым и Лией Ахеджаковой, но осталась недовольна своей первой работой. К счастью, следующие роли актрисы оказались более удачными. А в 1981 году, когда на экраны вышел фильм "Берегите женщин", она и вовсе проснулась звездой.

После оглушительного успеха ленты Шиманская начала активно сниматься. Она сыграла в фильмах "34-й скорый", "Родителей не выбирают", "Счастливая, Женька!" и многих других картинах. Карьера актрисы шла в гору, но в начале 90-х она вдруг пропала с экранов. Артистка пожертвовала работой и привычной жизнью ради, как ей казалось, личного счастья.

В 1980 году Марина Шиманская вышла за звезду фильма "Спортлото-82" Альгиса Арлаускаса. Спустя год у супругов родилась дочка Ольга, а в 1990-м на свет появился сын Александр. Вскоре после второго прибавления актриса перебралась в Испанию, где находился ее муж. Жизнь на чужбине давалась знаменитости очень нелегко, но она была готова на все, лишь бы не разлучаться с супругом. Увы, любимый мужчина не отплатил ей тем же.

Спустя 35 лет совместной жизни Арлаускас ушел от жены к ее подруге. Шиманская тяжело переживала предательство и начала выпивать. К счастью, со временем ей удалось победить пагубную привычку. В 2016 году, спустя несколько лет после расставания, звезда официально развелась с мужем и отпустила все обиды.

Сейчас Марине Шиманской 67 лет. Артистка по-прежнему живет в Испании, но часто приезжает на родину, чтобы повидаться с дочерью. Ольга стала режиссером, создала семью с коллегой по цеху Никитой Тихоновым-Рау и подарила знаменитой матери внучку. Однако в кино звезда уже давно не появляется. Теперь она преподает актерское мастерство и занимается живописью.

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Фото: кадр youtube.com
Автор: 31 октября 2022, 16:48 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

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