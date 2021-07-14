"Мертвая жизнь": Тяжкое горе припавшей к бутылке актрисы Шиманской

Судьба артистки Марины Шиманской полна неприятных перипетий. Звезда испытала сильную боль.

Актриса советского кино Марина Шиманская прославилась, благодаря фильму "Берегите женщин". Молодая артистка безумно понравилась зрителям, они буквально влюбились в ее внешний облик. Однако такая всесоюзная слава вызывала у Марины Шиманской лишь раздражение. Кинодива стремилась показывать людям талант, а не симпатичное лицо. Казалось, уже тогда в ее жизни все пошло не по плану.

Разительные перемены навалились на актрису в 80-е годы. Она снялась в ряде удачных кинокартин, вышла замуж за звезду "Спортлото-82" Альгиса Арлаускаса. Этот брак оказался для артистки роковым. Родив в 1990-м ребенка, Марина Шиманская эмигрировала в Испанию, где в то время уже пребывал ее супруг. На чужбине женщине приходилось тяжело: суровый быт, незнание языка, отсутствие близких друзей омрачали звезду.





Оставившая карьеру ради мужа Марина Шиманская получила нож в спину. Альгис Арлаускас бросил жену через 35 лет совместной жизни. Мужчина предпочел верной хранительнице очага ее подругу. Из-за предательства избранника артистка пристрастилась к бутылке. Пагубная привычка полностью одолела ее. "Это такой ужасный момент, когда ты живешь свою жизнь и понимаешь, что она мертвая", — описывала свое состояние Марина Шиманская.



Со временем звезде СССР удалось справиться с вредной зависимостью и отпустить груз прошлых обид. Официальный развод с неверным мужем она оформила в 2016 году. В кино Марина Шиманская больше не появляется. Сейчас женщина преподает актерское мастерство и пишет картины.