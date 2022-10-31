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Шоу-бизнес
"Желание умереть": обсудившая гомосексуальность сына Подольская излила душу

"Желание умереть": обсудившая гомосексуальность сына Подольская излила душу

Российская певица Наталья Подольская сделала откровенное признание.
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Певицу шокировала критика тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой на шоу Первого канала "Ледниковый период" на Первом канале. 75-летняя Тарасова в эфире разнесла в пух и прах выступление 40-летней Натальи Подольской и ее партнера Дмитрия Соловьева.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Подольская и Соловьев выступали первыми. Номер пары совершенно не понравился Татьяне Тарасовой. "Не смешно. Даже не весело", – отрезала Тарасова. Певица не стала молчать и ответила ей.

Подольская согласилась с претензиями к технике исполнения элементов, однако с артистической и художественной стороны она назвала номер хорошим. При этом во время выступления Наталья Подольская испытывала недомогание.

"Я в эту съемку сильно болела, желание было одно — лечь на лед и умереть. Но мы не сдадимся никогда!" – отметила Наталья Подольская.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова была госпитализирована, однако успела вернуться к началу съемок шоу "Ледниковый период". В составе жюри она сидит уже несколько лет и порой именно из-за нее в СМИ разгораются громкие скандалы и конфликты.

Ранее Наталья Подольская обсудила с Туттой Ларсен тему гомосексуализма. Певица представила, что бы было, если бы ее сын был геем.

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Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 12:53 Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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