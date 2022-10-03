"Я туда": Перед загадочным исчезновением в море выпускник "Фабрики звезд" вел себя странно

Речь идет о Константине Легостаеве – российском певце, который продолжил свою музыкальную карьеру даже после окончания известного проекта. Собственно из-за работы выпускник "Фабрики звезд" отправился в Сочи – чтобы снять клип на новую песню "Русалка".
В то же время артист хотел отдохнуть на российском курорте. Однако внезапно для всех поездка обернулась загадочной пропажей певца. Константин Легостаев вместе с компанией друзей отправился на пляж, где одна из его приятельниц успела записать пару видеороликов. Как передает Пятый канал, перед загадочным исчезновением музыкант странно себя вел и произнес фразу, которая привлекла внимание многих.
"Наконец-то у моего настроения нет цвета", – выдал выпускник "Фабрики звезд", а после отстраненно посмотрел вперед. Артист собрался устроить заплыв в море, которое, к слову, было спокойным. Надев очки, он нырнул в воду, а перед этим крикнул: "Я туда". После этого приятели Константина Легостаева больше его не видели, а сам он на связь не выходил.
Перед своей пропажей музыкант объявил, что на следующий день должны были состояться съемки его клипа. Теперь же приехавшие с ним в Сочи знакомые заняты его поисками. На данный момент известно, что местная полиция начала проверку по факту исчезновения выпускника "Фабрики звезд".