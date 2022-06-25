"Ласковый мерзавец": как Пьер Нарцисс стал заложником своего образа

Популярный отечественный исполнитель камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни молодым – артисту было всего лишь 45 лет. Он скончался в минувший вторник, 21 июня, на руках у врачей. Музыкант проходил в больнице гемодиализ, однако из-за осложнений специалисты ввели его в медикаментозный сон. Выпускник "Фабрики звезд" – известность в России он приобрел благодаря всего одному хиту.
"Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто..." – пел в начале 2000-х Пьер Нарцисс.
Артист буквально стал заложником своего собственного образа. Он, конечно же, ездил по стране с концертами. Однако темнокожего исполнителя постоянно ассоциировали с героем его песни. Меж тем, именно в его исполнении этот хит приобрел "неподдельный шарм и очарование", уверен музыкант Руслан Баринов.
Он подчеркнул в эксклюзивном интервью изданию "Дни.ру", что весть о смерти Пьера Нарцисса многие восприняли очень горько. По его словам, исполнитель излучал добрую ауру и считался весьма привлекательным среди женской аудитории. Также музыканта обратил внимание, что у звезды эстрады при жизни была хорошая репутация, он не участвовал в громких скандалах.
"Несмотря на то, что мы его запомнили по единственному хиту "Шоколадный заяц", этого было достаточно, чтобы опечалиться по скоропостижному его уходу из жизни", – отметил Руслан Баринов.
Кроме того, певец выразил сожаление, что Пьер Нарцисс, будучи человеком абсолютно неконфликтным, не сделав для этого мира ничего плохого, ушел настолько рано. "Хорошая репутация при жизни не давала поводов осуждать и ненавидеть певца и, тем более, поминать плохим словом", – заключил Руслан Баринов.