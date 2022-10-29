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Шоу-бизнес
До слез: Немоляева рассказала о разборках с Лазаревым

До слез: Немоляева рассказала о разборках с Лазаревым

Театр имени Маяковского в празднованиях юбилеев давно отошел от банальных "капустников". 90-летие он отмечал документальной драмой Никиты Кобелева "Девятьподесять", в которой зрители ходили по зданию и словно бы листали страницы его славной историю, "встречаясь" с Мейерхольдом, Охлопковым, Гончаровым. Эти и другие режиссеры поставили здесь 340 спектаклей. В путешествие по тому, что было, и тому, что только планируется, в день 100-летия прославленного театра пригласил его новый художественный руководитель – Егор Перегудов.
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В разные годы здесь блистали Мария Бабанова, Лев Свердлин, Татьяна Доронина, Наталья Гундарева... Но и сегодня, когда, по Пушкину, "иных уж нет, а те далече", память о них жива. Даже в тех же костюмах, в которых они когда-то выходили на эту легендарную сцену. В костюмерном цехе хранится несколько тысяч платьев, брюк, пиджаков из спектаклей разных лет. Семьсот из них стали по замыслу художника Владимира Арефьева основной эффектной сценографии для спектакля "Истории".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Это истории про уже сыгранное и только желаемое. Ведь у каждого актера есть знаковые роли и те, о которых он всю жизнь мечтает. Когда в мае этого года Егор Перегудов стал художественным руководителем, то лично поговорил с каждым из 82 артистов и предложил участие в таком спектакле, где можно было выбрать себе любой роль и любой образ.

Первым откликнулся Игорь Костолевский, который любит Ивана Бунина и хотел бы сыграть его "Солнечный удар". Кажется, более тонкого, глубокого и интеллигентного артиста сюда не найти! В театре Маяковского он один из мэтров.

Как и Светлана Немоляева. Этой сцене она служит уже 63 года! Менялись худруки, режиссеры, публика вкусы, да и сама страна. А Светлана Владимировна во все времена была звездой этого театра. Среди более полусотни названий сама она особенно дорожит ролью Сары Бернар в спектакле "Смех лангусты". Ее партнером там был любимый супруг – Александр Лазарев. "В одном образе Питу он играл множество ролей – мать Сары Бернар, святую мать-воспитательницу в монастыре, возлюбленного, наглого импресарио и в финале – Оскара Уайльда, – вспоминает Немоляева. – И если все роли были характерные, то в финале он просто выходил красавцем в белом костюме".

Зрители, которые не застали ту постановку, теперь могут представить, как это было – на сцену проецируется видеоизображение Александра Лазарева из того спектакля, звучит его голос. И Светлана Немоляева ведет диалог с ним. Получается эдакая перекличка со вчерашним и сегодняшним днем – как и хотел режиссер. И это пробирает до слез.

Для Немоляевой "Истории" – очень личный спектакль. "Нам с Сашей никогда не мешало в театр, что мы и в жизни близкие люди, – уверяет она. – Мы всегда абстрагировались от себя. Выходишь на сцену, входишь в дверь своего персонажа, а все твои личные отношения остаются за кулисами. Но вот когда мы с Сашей домой приходили после совместных спектаклей, могли начаться разборки – ты вот тут не так сделал, а ты вот тут!"

Александра Лазарева не стало в 2011-м. И его, пусть даже в виде проекции и голоса, появление в спектакле к 100-летию театра, кажется трогательным и правильным.

Вообще, "Истории" – это приношение всем, кто принес славу этому театру. Не случайно в первой сцене на сцене появляется настоящий рабочий стол Всеволода Мейерхольда. А потом сменяют друг друга названия, режиссеры, годы... "Ночь", "Молодая гвардия", "Первая конная"... Захаров, Завадский, Охлопков, Арцибашев... В 1943-1949 годах здесь, тогда в Театре драмы, играла Фаина Раневская. Она была дружна с писателем Виктором Ардовым, дедом актрисы Анной Ардовой. И теперь в "Историях" она в паре с Анатолием Лобоцким воплотила чеховскую "Драму", по которой в 1960-м году, когда Анна еще ходила в школку, был снят фильм с Раневской в роли Мурашкиной.

Егор Перегудов показывает тем самым, что театру с таким мощным составом артистов под силу любой жанр. Водевиль, как в истории про "Ключ" Аркадия Аверченко, сыгранный Дарьей Поверенновой, Виктором Запорожским и Иваном Сапфировым. Или юмористический "Осколок" Василия Шукшина с Любовью Руденко и Сергеем Рубеко. В 1973-м он, будучи студентом, по заданию Андрея Гончарова участвовал в создании спектакля по рассказам Василия Макаровича. Автор, кстати, был тогда на премьере и даже пообещал написать пьесу специально для театра Маяковского. Так в афише появились "Энергичные люди".

Но самое большое потрясение в "Историях" – это, конечно, Ольга Прокофьева в роли дочери героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского и жены декабриста Сергея Волконского. Она давно хотела сыграть не вымышленного, а реального персонажа, человека, который жил, был, любил. И ее попадание в образ Марии Волконской совершенное. Даже костюм актрисе сделали по фотографии с портрета княгини. В свое время ее история так потрясла поэта Николая Некрасова, что он написал про нее вторую часть поэмы "Русские женщины", А теперь хочется верить что Егор Перегудов сделает полноценный спектакль по ней с Ольгой Прокофьевой.

...В финале юбилейных "Историй" на сцену вместо семи сотен костюмов прошлого опускаются пустые плечики для одежды. Актеры повесят на них и свои костюмы из этого спектакля, и это очень символично. История театра имени Маяковского продолжается.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 29 октября 2022, 15:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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