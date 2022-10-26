Десятки миллионов рублей: на что безработная Дана Борисова спускает деньги каждый месяц

Дана Борисова в мае этого года подала в суд на бывшего мужа и отца своей единственной дочери Максима Аксенова. Телеведущая намерена взыскать с экс-супруга алименты в размере 15 тысяч рублей ежемесячно.
Дана Борисова заявила, что бизнесмен помогает ей финансово, но этих денег не хватает для обеспечения дочери. В качестве доказательства своих слов Дана Борисова предоставила чеки за октябрь, средства от которых пошли на развитие и содержание Полины. По словам Борисовой, эти суммы превышают алименты в пять с лишним раз.
За месяц Дана Борисова потратила на дочь 82 тысячи рублей. 15 тысяч рублей из них пошли на оплату занятий по английскому языку, еще 15 – по испанскому.
Первые заседания по иску от телеведущей уже состоялись. Борисова требовала на законных и вполне понятных причинах увеличить сумму выплат от бывшего мужа. На это бизнесмен заявил, что не в силах увеличить выплаты из-за финансовых проблем. Телеведущая уверена, что Аксенов намеренно занижает официальный доход, чтобы не платить больше денег.
"Он учредитель, генеральный директор фирмы с зарплатой в 25 тысяч", – возмутилась Дана Борисова.
Она отметила, что ежегодно его фирма приносит доход в десятках миллионов рублей. Пока суд не удовлетворил требования блондинки. Следующее слушание состоится 16 ноября.