Стало известно об уходе Маслякова

Советский и российский телеведущий, символ телеигры КВН Александр Васильевич Масляков потихоньку уходит на пенсию. Такие слухи начали появляться после того, как вместо ведущего на сцену стали выходить его коллеги. Сам Масляков-старший говорил, что просто заразился COVID-19 во второй раз и ушел на самоизоляцию.
Одним из сменщиков ведущего выступил Дмитрий Нагиев. Другой коллега Александра Маслякова Валдис Пельш считает, что совсем скоро 81-летний мужчина вернется к работе.
Пока официального заявления ни от Александра Маслякова, ни его компании не поступало. Однако, уже сейчас стало известно об уходе ведущего.
Поисковик и гадатель на картах Александр Кинжинов сделал расклад на Маслякова старшего и узнал, выйдет ли ведущий к зрителям. По его словам, полноценно работать Александр Васильевич уже не может. Он появится на телеэкране в начале 2023 года несколько раз и на этом завершит публичную деятельность.
"Потом, к сожалению, уйдет окончательно", — предрекает судьбу Александра Маслякова гадатель.
Ранее один из бывших игроков КВН актер Михаил Башкатов делился мнением, что, скорее всего, Александру Маслякову уже тяжело даются трехчасовые съемки. Все-таки серьезный возраст дает о себе знать.