"Я идеальный": Ургант решил побить Маслякова и Нагиева

Легендарный ведущий КВН Александр Масляков приболел, поэтому ему нашли временную замену. Несколько звездных мужчин будут выполнять его рабочие обязанности по очереди. Имена большинства уже озвучены: Дмитрий Хрусталев, Андрей Бурковский, Дмитрий Нагиев. Вошел в команду и Иван Ургант. Более того, он решил побить коллег в остроумии.
В эфире шоу "Вечерний Ургант" лидер проекта заявил, что был тесно связан с КВН более 20 лет назад. Тогда именно этот клуб открыл ему путь на большое телевидение. Иван намекнул, что желает повторить свой успех. Презентуя Высшую лигу, хочет получить заманчивое предложение для продвижения по карьерной лестнице.
Пользуясь случаем, Иван Ургант стал набивать себе цену — шутить так, чтобы затмить всех конкурентов. После череды ироничных юморесок шоумен произнес смелое высказывание . "Я идеальный ведущий", — предъявил мужчина зрителям Первого канала.
Напомним, гостем выпуска шоу "Вечерний Ургант" от 14 февраля стал сербский актер Милош Бикович. Артист показал Ивану Урганту российский паспорт и рассказал историю о своем первом поцелуе. Кинозвезда предалась воспоминаниям о романтике, которую испытала в 13-летнем возрасте. Тогда Милош и его юная избранница чуть не сломали друг другу зубы.